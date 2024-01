Sondaggio Swg | in calo FdI | Lega e Pd La risalita di Calenda | Renzi sempre più lontano – I dati

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Ancora unper Fratelli d’Italia secondo l’ultimoSwg per il TgLa7. Il partito di Giorgia Meloni cala al 28,8%, con un -0,2% rispetto alla settimana precedente. In discesa dello 0,3% anche il dato del Pd, ora al 19,1%. Stabile il M5s al 16,1%. Inancora la(-0,3%) all’8,5%. Recupera Forza Italia, che guadagna lo 0,2% in sette giorni e si porta ora al 7,4%. Sale anche Azione dello 0,3% ed è ora al 4,3%. Segue Verdi e sinistra che recupera lo 0,2% e si porta al 3,6%. In lieve flessione Italia Viva che perde un decimo di punto ed è ora al 3,4%. Decimo guadagnato da +Europa al 2,4%. Invariato il dato di Italexit per l’Italia all’1,6%. Segue Unione popolare all’1,5% (+0,1%) e Noi Moderati che resta all’1% come la settimana scorsa. Leggi anche: Sondaggi, governo Meloni in ...

