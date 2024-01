Sommergibili carichi di droga | sequestrate 4 tonnellate di cocaina in Ecuador e Colombia

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Quattrodi. Centinaia di grandi pacchi avvolti in sacchi di iuta per un valore di oltre 50 milioni di dollari. Almeno 10 milioni di dosi di polvere bianca destinate allo spaccio internazionale. È quanto sequestrato dalle forze armate diednelle rispettive acque territoriali, a bordo di due, nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 gennaio. Sequestri che rivelano e confermano le modalità e la grande rilevanza del traffico internazionale gestito dai narcos e destinato ai mercati di spaccio europei e americani. Il primo sequestro è avvenuto sabato, quando le autoritàiane hanno catturato un sottomarino lungo 15 metri a circa 60 km dalla costa della provincia di Esmeraldas. Nel sottomarino sono stati trovato 161 grandi pacchi ...

La maggior parte deiarrivava in provincia di Napoli a bordo di camion oppure tramite ... E la partenza deiindicata, Panama, d'altronde, è ritenuta una delle capitali mondiali ...della cocaina Innanzitutto, in un'intercettazione agli atti risulta che la droga ... era Vincenzo Della Monica, che da Marano e San Giovanni a Teduccio gestiva l'attivo deidi ...Le forze armate di Colombia ed Ecuador hanno annunciato il sequestro nelle rispettive acque territoriali di due semisommergibili che avevano a bordo quasi quattro tonnellate di cocaina: lo riportano i ...La cocaina partiva dal Sud America in sommergibile «sotto acqua è 100%, ma ci sta solo da Panama». E, una volta stoccata a San Giovanni a Teduccio, veniva consegnata a ...