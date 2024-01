Smentita di Mew | “Da psicopatici! Non ho lasciato Amici per questa roba”

Leggi su biccy

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Sul ritiro di Mew e Matthew daè stato detto di tutto, qualcuno ha ipotizzato che lui avesse voluto lasciare il talent per lo sconforto dopo i voti bassi e che lei l’avrebbe seguito, c’è poi chi ha detto che i due avrebbero voluto vivere in libertà il loro amore. Investigatore social si è spinto oltre e oggi sul suo profilo ha pubblicato delle storie che hanno portato alla reazione di Mew, che su Twitter ha fatto una. Ladi Mew: “Da pazzi pensare queste cose”. Sull’account Twitter è arrivata ladi Mew, che ha spiegato come mai ha cancellato un commento di Investigatore social: “Ho eliminato il suo commento perché arrivare a pensare che due giovani lascino un’opportunità come quella che ti daper avere la ‘libertà di chi***re’ è da pazzi psicopatici“. Mew e il ...