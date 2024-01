Sinner-Rublev si giocherà di giorno! Orario esatto Australian Open | dove vederlo in tv e streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 22 gennaio 2024) L’appuntamento è per domani, nel mattino italiano. Janniksarà sul campo della Rod Laver Arena di Melbourne per affrontare Andreynei quarti di finale degli2024. Sul cemento outdooro l’altoatesino (n.4 del mondo) sfida il n.5 ATP, dando la caccia alla sua prima semifinale nella terra dei canguri. Fino a questo momento percorso netto per Jannik: quattro incontri disputati e quattro vittorie in tre set. Nessun parziale concesso agli avversari e quindi una bella iniezione di fiducia in vista del confronto con il moscovita. Una condizione diversa da quella del suo avversario, reduce da un’autentica maratona negli ottavi di finale contro Alex de Minaur, nonché al primo turno opposto al brasiliano Thiago Seyboth Wild. Valutando i precedenti, il giocatore italiano si ...