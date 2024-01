Sinner-Rublev | Australian Open | ultime e diretta TV

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Si entra nelle fasi finali degli. Domani alle 10.15 Jannikaffronta Andrejsul cemento della Melbourne Arena per la sfida valida per i quarti di finale del torneo. Una gara assolutamente da non perdere e forse anche il primo grande test della stagione dell’altoatesino. Fin qui sono arrivate prestazioni convincenti che gli hanno consentito di chiudere tutti gli incontri con il minor numero di set possibili. Andiamo dunque a vedere quali sono lenovità e dove poter seguire inil match, quarti di finale: leCrediti foto: JannikFacebookSi ...

I PROGRESSI DIE QUELLI DII 4 duelli precedenti, conche sembra aver fatto più recenti progressi di(li ha fatti anche il russo, sotto il profilo della continuità e della ...Clicca qui per vedere il video completo! L'Australian Open è arrivato alla seconda settimana e c'è solo un italiano presente ai quarti di finale, Jannik, che affronterà Andrey. Ha ...L'attenzione è tutta sul match di quarti di finale dell'Australian Open tra Sinner e Rublev. Primo serale per Jannik, per una volta un match che non richiede la sveglia!L’appuntamento è all’una di pomeriggio al National Tennis Centre, a distanza di sicurezza dai 55mila tifosi che affollano i viali di Melbourne Park. Il team Sinner opta per un allenamento indoor, perc ...