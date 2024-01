Sinner-Rublev | Australian Open | orario | diretta tv | streaming | pronostici

(Di lunedì 22 gennaio 2024)è un match valido per i quarti di finale degli2024: notizie, analisi,tv e. Fino a questo momento, e cioè agli ottavi di finale degli2024, nessuno ha collezionato numeri migliori di quelli di Jannik. L’altoatesino ha iniziato la stagione nel modo in cui aveva concluso la precedente: macinando vittorie su vittorie.– IlVeggente.it (Ansa)E qui a Melbourne è l’unico finora a non aver lasciato per strada neppure un solo set. Dopo aver sostanzialmente passeggiato nei primi tre turni (van de Zandschulp, de Jong e Baez) l’azzurro numero 4 al mondo è apparso più “umano” nell’ottavo con il russo Khachanov, che gli ha ...

Il quarto di finale tra Jannik Sinner e Andrey Rublev si giocherà come ultimo incontro in programma alla Rod Lever Arena, dopo quello tra Barbora ... (infobetting)

L’appuntamento è per domani, nel mattino italiano. Jannik Sinner sarà sul campo della Rod Laver Arena di Melbourne per affrontare Andrey Rublev nei ... (oasport)

"Faccia da poker": super -, il colpo che fa impazzire tutti - VideoPeccato, Jasmine. Il sogno di raggiungere ai quarti di finale Janniksfuma in una mattinata un po' così, con due set rapidi - 6 - 4 6 - 2 in un'ora e 20 minuti - lasciati ad una non irresistibile Kaliniskaya, numero 75 del mondo. Il rimpianto per un'occasione ...Domani Jannik Sinner troverà Andrey Rublev sulla strada verso i quarti di finale dell'Australian Open e anche contro il russo, n.5 del mondo, l'azzurro parte favorito. Secondo gli esperti Sisal il ...Jannik senza freni: quinto 3-0 del torneo a 2,60 su Sisal.it Gli Australian Open sono giunti ai quarti di finale con 6 delle prime otto teste di serie del torneo ancora in gara. Tra tutti i tennisti i ...