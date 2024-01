Sinner ha il quarto più duro agli Australian Open? Zverev non convince | Fritz e Hurkacz un gradino sotto Djokovic e Medvedev

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Saranno quarti di finale d’alta qualità. Nel tabellone maschile degli2024 si è definito il quadro dei qualificati al terzultimo round del Major. Otto i giocatori che si contenderanno il titolo. Di seguito gli accoppiamenti che sono emersi dottavi: ACCOPPIAMENTI QUARTI DI FINALE2024 1 Novakvs 12 Taylor4 Jannikvs 5 Andrey Rublev 3 Daniilvs 9 Hubert2 Carlos Alcaraz vs 6 AlexanderSulla carta, l’accoppiamento più complicato è quello di Jannik, che se la vedrà contro il n.5 del ranking, Andrey Rublev. Tuttavia, nella valutazione non si prende come riferimento solo la classifica mondiale. Va ...

