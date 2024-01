Simone Inzaghi nella storia con due manite | 5 volte Supercoppa nessuno come lui e 5 trofei con l’Inter

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Cinqueconin due anni e mezzo (e una finale di Champions), treItaliana di fila alla guida dei nerazzurri battendo Juventus, Milan e Napoli nell’ordine, cinque in tutto contando le due ai tempi della Lazio.si consacra sempre piùuno dei migliori allenatori del calcio italiano, non solo a livello contemporaneo, e lo testimoniano in primis i numeri: il tecnico piacentino entrae lo fa con un record, perché adesso è lui, in solitaria, l’uomo della, visto che a cinque non ci è arrivato proprio, peraltro su altrettante partecipazioni. Superati Lippi e Capello, fermi a quattro, superata la resistenza del Napoli, che è crollato solo al 90?. E se ...

Allenatore:. Comments commentsL'Inter perde anche Barella . Dopo la squalifica rimediata da Calhanoglu (che si è presentato a Riad da diffidato ed è stato ammonito nel corso della semifinale con la Lazio),dovrà fare a meno anche del centrocampista della Nazionale in vista del prossimo impegno di campionato contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano - attualmente quarta in . Cosa è ...L' Inter ha appena conquistato la sua terza Supercoppa italiana consecutiva. A Riad, i nerazzurri hanno battuto per 1-0 il Napoli di Walter Mazzarri, rimasto in dieci per oltre mezz'ora in seguito all ...80' - Pronti a entrare Arnautovic e Sanchez. 79' - Problemi per Darmian, alle prese coi crampi. 79' - Ripartenza Napoli, prova il tiro Mario Rui che manda la palla sul fondo. Lo stesso nuovo entrato ...