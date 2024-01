Si sta diffondendo un uso sempre più creativo del verbo “omaggiare”

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 22 gennaio 2024) «… e con questo abbiamo finito. Le possoun biglietto della metro?». «Molto gentile, grazie, ma non è il caso che me lo omaggi: potrebbe invece darmelo in omaggio». La seconda parte di questo scambio dialogico è inventata: ero fortemente tentato di rispondere così, ma insomma… La prima parte invece è reale: è la cortese opportunità che il responsabile clienti della concessionaria a cui stavo lasciando la mia vettura per il tagliando biennale si premurava di offrirmi, qualche giorno fa. Cortese ma scorretta. L’uso “” delsi sta, soprattutto nel lessico commerciale, implacabile come tutte le cattive abitudini: sulla falsariga di verbi il cui uso platealmente scorretto è diventato quasi proverbiale – tanto da essere ripetuto in alcuni casi con intenzione ...