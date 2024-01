Si apre una settimana di bel tempo | temperature massime in rialzo

(Di lunedì 22 gennaio 2024) In questaun forte promontorio anticiclonico si estenderà su tutta la Penisola iberica, la Francia e l’Italia, portando sulla nostra regione un miglioramento delle condizioni meteo ed un nuovo aumento dei valori termici, più sensibile in quota. Lunedì 22 gennaio 2024Previsto: In mattinata sull’intera regionesoleggiato col transito di velature a tratti compatte. Tra il pomeriggio e la sera su tutti i settori cielo nuvoloso o con nubi sparse con possibilità di qualche debole nevicata sulle Alpi Retiche; altroveasciutto.: Minime comprese tra -5 e +1°C con valori maggiori nelle aree densamente urbanizzate,comprese tra +5 e +8°C.Venti: In pianura deboli da nord-ovest, in quota moderati da sud-ovest. Martedì 23 gennaio ...

Apple ha pubblicato le nuove linee guida per gli sviluppatori che vogliono inserire link esterni a piattaforme di pagamento per le app distribuite ... (dday)

...nell'età nuova che si. Un Dio ci vuol perdere se non vediamo che l'Occidente oggi, dopo essersi "globalizzato" dal punto di vista del sistema economico, non può in alcun modo pretendere a...La partita si sblocca al 59' della ripresa grazie al solito Dusan Vlahovic , che con... Al 12' ancora Vlahovicper l'accorrente Kostic sulla sinistra, che spedisce alto sopra la traversa. I ...Non parla tutti i giorni, Nadia Romeo. Le dichiarazioni ufficiali della prima donna presidente del consiglio comunale di Rovigo, in questi cinque anni, si possono contare con le dita di una sola mano, ...Il nuovo locale, rispetto a quello del centro città si differenzierà perché offrirà agli utenti di acquistare i celebri burger in modalità drive, senza scendere dalla propria auto, una tipologia ...