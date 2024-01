Sherlock Holmes | i film migliori

Sherlock Holmes sta per tornare sul piccolo schermo, ma non sarà il protagonista: CBS infatti sta per lanciare Watson, serie medical ambientata ai ... (cinemaserietv)

Un esempio di questo ragionamento è offerto dal celebre detective letterario. Il termine abdicazione può essere un nobile gesto, dettato dall'autoconsapevolezza, ma più spesso ..."Elementare, mio caro Watson, elementare", direbbe. Ma sulle armi non pare proprio, poiché manca la volontà politica di risolverlo per la pace invece che per interessi di pochi ...I gatti possono essere i nuovi Sherlock Holmes delle nostre case, stando a quanto scoperto: il loro pelo sarebbe infatti il modo più veloce e rivelatorio per arrestare ladri, criminali ...I gatti possono essere i nuovi Sherlock Holmes delle nostre case, stando a quanto scoperto: il loro pelo sarebbe infatti il modo più veloce e rivelatorio per arrestare ladri, criminali ...