Sgarbi | in Aula la mozione per revocare la nomina Lomuti M5s | “Va salvaguardata l’immagine del Paese”

(Di lunedì 22 gennaio 2024) “Lache il Movimento 5 stelle ha presentato sul Sottosegretario di Stato per la Cultura, Vittorio, chiama quest’a rispondere a una domanda tanto semplice, quanto fondamentale: se può, un membro del Governo coinvolto in un’inchiesta, prima giornalistica e poi anche giudiziaria, che attiene al riciclaggio di un prezioso dipinto del Seicento, continuare a rivestire il ruolo di Sottosegretario di Stato per la Cultura e a detenere, tra le altre, la delega alla tutela e alla sicurezza del patrimonio culturale”. Inizia così l’intervento, di fronte a un’vuota, di Arnaldo, il deputato M5s che ha presentato laper la revoca dellaa sottosegretario alla Cultura di Vittorio. Perla ...

Potrebbe essere una brutta settimana per Vittorio Sgarbi : la mozione per revocare la sua nomina di sotto segretario arriva oggi in aula . La revoca è ... (metropolitanmagazine)

Ai banchi del governo c'è l'altro Sottosegretario, Gianmarco Mazzi, mentrenon è presente in. La mozione è stata presentata dal deputato pentastellato Arnaldo Lomuti. "Pensare di colpire ...POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE CAMERA 9,30 Relazione commissione Politiche Ue partecipazione Italia all'Ue; mozione revoca nomina sottosegretario) 13,00 Dl superbonus (Finanze) 13,30 ...Ai banchi del governo c'è l'altro Sottosegretario, Gianmarco Mazzi, mentre Sgarbi non è presente in Aula. La mozione è stata presentata dal deputato pentastellato Arnaldo Lomuti. "Pensare di colpire ...Alla Camera è iniziato in un’Aula semideserta l’esame sulla mozione per la revoca della nomina a sottosegretario alla Cultura a Vittorio Sgarbi. A presentare la mozione il Movimento 5 stelle. A Montec ...