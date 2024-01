Sfera Ebbasta svela oggi nuovi appuntamenti live per il 2024

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Milano, 22 gen. (askanews) – Dopo l’annuncio della doppietta allo Stadio San Siro (con la data del 24 giugno andata subito sold out e la seconda del 25 giugno che si avvia verso il tutto esaurito) e della partecipazione tra gli headliner dell’edizione #8 del Red Valley Festival,per il: il suo tour, prodotto da Vivo Concerti in collaborazione con Thaurus, partirà il 15 giugno da Lignano con la data zero @ Stadio Teghil, e toccherà anche le città di Messina, il 6 luglio @ Stadio San Filippo – Franco Scoglio, e di Olbia, il 16 agosto @ Olbia Arena. I biglietti per le date di Lignano Sabbiadoro e Messina saranno disponibili a partire dalle ore 16:00 di martedì 23 gennaio su www.vivoconcerti.com, e ...