Settanta atleti dell’Alga Atletica Arezzo in pista al Meeting Nazionale di Ancona

(Di lunedì 22 gennaio 2024) L’avvio di stagione è stato contraddistinto dalla partecipazione all’attesa manifestazione marchigiana L’avvio di stagione della società aretina è stato nuovamente contraddistinto dalla partecipazione all’importante manifestazione marchigiana con il gruppo di agonisti al completo, con ragazzi e ragazze di diverse età che si sono confrontati con coetanei di tutta la penisola nelle varie specialità di velocità, salti e lanci. La gara ha configurato un banco di prova per valutare la preparazione in vista dei prossimi campionati regionali e nazionali indoor, e l’Algacaha potuto cogliere molte indicazioni positive in virtù di un oro, quattro argenti e ben sette record personali. Il risultato di maggior rilevanza è rappresentato dalla vittoria di Anna Visibelli del 1993 nel salto in lungo tra gli Assoluti con l’ottima prestazione di 6.15 ...