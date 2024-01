Serie A | la classifica aggiornata dopo la 21ª giornata | Inter sotto con *

Locatelli e il primato in. Lecce - Juventus: parla Allegri. Al termine della gara ha parlato ai microfoni di DAZN l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri : C'è stato un momento ...Vlahovic stende il Lecce: Juventus sorpassa l'Inter Operazione sorpasso completata: Juventus in testa alladiA dopo il 3 - sul campo del Lecce. I bianconeri sono a +1 dall'Inter approfittando dell'impegno in Supercoppa dei nerazzurri che ha portato al rinvio del match di San Siro contro l'...L’occasione era ghiotta, e la Juventus l’ha sfruttata. La vittoria di Lecce significa primo posto in classifica, sia pur momentaneo visto che in questo fine settimana l’Inter non ha giocato in quanto ...La Vecchia Signora vola al primo posto della classifica a +1 e con una partita in più rispetto alla squadra di Inzaghi. Top e flop della sfida valida per la 21esima giornata di Serie A: non brilla ...