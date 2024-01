Serie A | Il video che mostra che gli insulti razzisti contro Maignan non si sono fermati dopo la squalifica | “Black f*****”

(Di lunedì 22 gennaio 2024) 2024-01-22 11:54:01A: Confermato! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito Marca: On presa amatoriale dagli spalti gli inaccettabili. La partita venne sospesa sullo 0-1 in favore dell’Udinese. La partita è stata interrotta a causa dei coriche il portiere del Milan ha ricevuto dalle tribune locali. Mala sua ripresa, diversi seguaci hanno continuato a insultare seriamente. Le immagini corrispondono all’1-1 dell’Udinese, realizzato da Lazar Samardzic al 42?. Ricordiamo che la partita è stata sospesa al 33? ela ripresaha dovuto continuare a subire il razzismo di alcuni tifosi.la partita ...

Treviso ha la meglio su Sassari per 77-70 . I padroni di casa vincono la partita valida per la diciassettesima giornata di Serie A1, conquistando ... (sportface)

...al Boca Juniors e iniziato in panchina tra la Nazionale (assistente di Mancini) e la Spal in... allenando proprio il giovane Guardiola Vai alla Fotogallery PLAYLISTnbsp;È solo l'unico di una lungadi attaccanti lanciati dalle squadre della galassia Red Bull (Lipsia e Salisburgo). Guarda il ...2K Sports ha diffuso il primo trailer WWE 2K24, nuovo capitolo della sua serie sportiva di wrestling ... Maggiori dettagli e video gameplay saranno condivisi nei giorni a seguire.Hazbin Hotel è la serie animata per adulti che ha conquistato il pubblico. Il nobile obiettivo di Charlie Morningstar proseguirà in una seconda stagione