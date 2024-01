Serie A | disposto un minuto di silenzio per ricordare Gigi Riva

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Il comunicato della Figc sulla morte di, storico ex attaccante del Cagliari e della nazionale italiana COMUNICATO – «Il calcio italiano piange uno dei suoi più grandi campioni. È morto all’età di 79 anni, alias Rombo di Tuono, tra gli attaccanti più forti di tutti i tempi e miglior marcatore della storia della Nazionale con 35 gol. Leggendaria bandiera del Cagliari, con cui ha collezionato 315 presenze vincendo uno Scudetto – l’unico conquistato dai rossoblù – nella stagione 1969/70, ha fatto innamorare i tifosi sardi e quelli di tutta Italia indossando la maglia azzurra come una seconda pelle. Primo calciatore cagliaritano ad essere convocato in Nazionale, dove ha esordito all’età di 20 anni, è stato tra i protagonisti del trionfo al Campionato Europeo del 1968, segnando un gol decisivo per ...