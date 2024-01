Sequestro preventivo sentieri pineta Capaccio-Paestum

(Di lunedì 22 gennaio 2024) In data odierna, i Carabinieri del Comando Provinciale di Salerno hanno eseguito un decreto di, allo stato a carico di ignoti, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Salerno in accoglimento della richiesta presentata da questa Procura della Repubblica, dei/varchi nr. 3 e nr. 7 della, ubicata in località Varolato-Laura del Comune di– riserva naturale del Foce Sele – Tanagro area sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale e dichiarata di notevole interesse pubblico, del reato di deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi (art. 632 cp), invasione di terreni o edifici (art. 633 cp), distruzione o deturpamento di bellezze naturali (art. 734 cp) e degli illeciti penali previsti dall’art. 181 – ...

Il provvedimento difinalizzato alla confisca è stato emesso dal Gip di Palmi su richiesta della Procura. Ilcostituisce l'epilogo di un'indagine condotta dal Gruppo di ...I finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria hanno eseguito un decreto difinalizzato alla confisca per equivalente di 1,4 milioni di euro, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari di Palmi, su richiesta della locale Procura, nei confronti di un ...Le verifiche hanno fatto sì che il locale Arena Sirenetta fosse sottoposto a sequestro preventivo per “difformità e violazioni in merito all’agibilità”. L’Arena di Mondello sotto sequestro Stando a ...L’amministratore pro-tempore di due società, avrebbe omesso il versamento di ritenute operate in capo ai propri dipendenti ...