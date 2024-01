Se il nuovo dg del Teatro di Roma è così terribile sarà il pubblico a dirlo

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis! Si va già verso qualche forma di distensione dopo le violentissime polemiche sulla nomina deldirettore generale deldi. Dopo lo sbarramento di critiche comincia a emergere un curriculum decente, non inferiore ad altri, e un trattamento economico identico a quello del predecessore, quindi difficilmente attaccabili con gli argomenti da grillini della prima ora che si leggevano sui giornali stamattina. Insomma, si profila un normale avvicendamento da spoil system politico, nulla di cui indignarsi. Quello che vorremmo proporre agli spodestati è però un tentativo di giocare a zona e non a uomo. Lasciate stare ildirettore e pure i teatri ora sotto al suo controllo. Se è ...