Scuola | successo per l’Open Day organizzato dal Liceo “Federico Quercia” di Marcianise

Leggi su casertanotizie

(Di lunedì 22 gennaio 2024). È stato unDaydal”, guidato dal Dirigente Scolastico Dott. Diamante Marotta, che si è tenuto domenica 21 gennaio 2024, dalle ore 10.00 alle ore 12.30, nella storica sede di via F. Gemma aperta ai ragazzi degli istituti secondari di primo grado del territorio ed alle loro famiglie. Un momento importante per gli alunni delle scuole medie che entro il 10 febbraio 2024 dovranno scegliere l’indirizzo di studi in cui proseguire il cammino formativo. Nel corso della mattinata, il Dirigente Scolastico Diamante Marotta, il Collaboratore Vicario, Prof. Pasquale Delle Curti, ?la Commissione Orientamento, coordinata dalla Prof.ssa Venere Varletta, i Docenti, il personale Ata, coordinato dalla DSGA Dott.ssa Maddalena ...