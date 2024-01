Scovato il primo tifoso dell’Udinese che ha insultato Maignan | scatta il Daspo | il video che lo ha incastrato

Leggi su open.online

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Rischia di non mettere più piede nello stadio Friuli di Udine ilindividuato e denunciato per aver urlato ripetutamente cori razzisti contro il portiere del Milan Mikelo scorso sabato. L’uomo di 46 anni vive in provincia di Udine e sarebbe già noto alle forze dell’ordine. Nei suoi confronti il questore Alfredo D’Agostino ha già messo undi cinque anni. A incastrare il 46enne è stato unpubblicato sui social da un altrodopo la partita. Secondo quanto emerso dall’indagine degli agenti della Digos, con il contributoche ha messo a disposizione tutte le immagini in suo possesso, l’uomo ha ripetuto per 12 volte «Negro di merda» nei confronti del portiere milanista.a vita dal ...