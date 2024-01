Sclerosi multipla | In Italia patologia colpisce 137mila persone

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Prende il via la ventesima edizione la 'Settimana nazionale dei lasciti di Aism- Associazionena', in programma da oggi fino a domenica 28 gennaio. Si tratta di una iniziativa che rappresenta un importante tassello della campagna nazionale 'Il Futuro sei Tu', volta a sensibilizzare l'opinione pubblica sui lasciti solidali per sostenere lecon, neuromielite ottica e patologie correlate. Caterina, giovane donna colpita da una forma aggressiva diprogressiva, è la testimonial emblematica della campagna. "Il mio presente- racconta- è laprogressiva. Ma il mio futuro, come quello di tante altrecome me, è il sogno ...

A rimettere la questione alla Consulta il gip di Firenze per l'inchiesta su Marco Cappato, Felicetta Maltese e Chiara Lalli: nel 2022 aiutarono Massimiliano, malato di sclerosi multipla, a andare in Svizzera dove morì col suicidio assistito. Sollevata una nuova eccezione di legittimità costituzionalità per l'aiuto al suicidio.