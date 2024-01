Sciopero nazionale confermato mercoledì 24 gennaio | fermi bus | tram e metro

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Arriva il primonei trasporti del 2024.stopdi 24 ore dei mezzi pubblici come bus,, proclamato dai sindacati di base: Cobas Lavoro Privato, Cub Trasporti, Usb, Adl, Sgb, Associazioni lavoratori Cobas e Orsa.Gli autoferrotranvieri protestano al grido di “salario, sicurezza e diritti”. Durante loil sevizio sarà garantito durante le fasce stabilite dalla legge: da inizio servizio diurno alle 8:30 e dalle 17 alle 20. Milano e Roma, le fasce garantite Per Milano, l’Atm fa sapere che ci potrebbero essere disagi sul trasporto locale tra le 8:45 e le 15 e dopo le 18. Per le Ferrovie Nord le fasce di garanzia saranno dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Su Roma, l’Atac assicura il servizio fino alle 8:30 e tra le 17 e le 20.

Blocco di 24 ore di tutti i servizi della sanità ospedaliera e territoriale non indispensabili per le diagnosi, le cure non urgenti, la sicurezza ... (tg24.sky)

Blocco di 24 ore di tutti i servizi della sanità ospedaliera e territoriale non indispensabili per le diagnosi, le cure non urgenti, la sicurezza ... (tg24.sky)

Per il 24 gennaio 2024 è attesa una giornata di Sciopero nazionale del trasporto pubblico , che metterà a rischio bus, tram e metro in tutta Italia. ... (2anews)

Mercoledìdel trasporto pubblico ...Lodei mezzi pubblici, il primo del 2024, è confermato per mercoledì 24 gennaio. La protesta durerà 24 ore e coinvolgerà bus, tram e metro. Diverse le sigle protagoniste dello,...Il primo sciopero nei trasporti del 2024 è stato programmato per mercoledì 24 gennaio e sarà uno stop nazionale di 24 ore Il primo sciopero nei trasporti del 2024 è stato programmato per mercoledì 24 ...Primo sciopero dell'anno per i lavoratori del settore del trasporto pubblico. Mercoledì è infatti previsto lo stop nazionale di 24 ore dei mezzi pubblici come bus, tram e metro, proclamato dai ...