Sciopero del trasporto pubblico il 24 gennaio | orari e fasce di garanzia

(Di lunedì 22 gennaio 2024) I sindacati di base – Cobas Lavoro Privato, Cub Trasporti, Usb, Adl, Sgb, Associazioni lavoratori Cobas e Orsa – hanno proclamato per la giornata di mercoledì 24unonazionale autoferrotranvieri, che coinvolgerà, con modalità differenti in base alla città interessata, l’intero territorio nazionale.

Arriva il primo sciopero nei trasporti 2024. Mercoledì stop nazionale di 24 ore dei mezzi pubblici come bus, tram e metro, proclamato dai sindacati di base: Cobas Lavoro Privato, Cub Trasporti, Usb, Adl, Sgb. Primo sciopero nazionale di 24 ore dei mezzi pubblici del 2024 indetto dai sindacati mercoledì 24 gennaio: gli orari città per città e le fasce di garanzia. MILANO – I lavoratori del settore del trasporto pubblico si preparano al primo sciopero dell'anno.