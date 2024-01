Sciopero 24 ore previsto mercoledì 24 | fermi tram | treni e bus

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Il settore dei trasporti pubblici in Italia si prepara ad affrontare il suo primonazionale del 2024,per il prossimo. La protesta, che interesserà bus,e metro, è stata proclamata da diversi sindacati di base, tra cui Cobas Lavoro Privato, Cub Trasporti, Usb, Adl, Sgb, Associazioni lavoratori Cobas e Orsa. Questa azione sindacale ha come focus principale le tematiche di “salario, sicurezza e diritti” per i lavoratori del settore. Orari e “fasce di legge”: i disagi maggiori per i cittadini L’annuncio dello, che durerà 24 ore, sottolinea le crescenti tensioni nel settore dei trasporti pubblici e le richieste dei lavoratori per condizioni di lavoro migliori. La decisione di procedere alloè il risultato di un lungo periodo di ...

L’immagine rappresenta la situazione italiana per incidenti mortali sul lavoro. La Puglia è in zona rossa. Oggi ha aggravato una situazione già ... (noinotizie)

Giornata complicata per il trasporto aereo di Ita Airways lunedì 8 gennaio per la cancellazione di 20 voli su alcune tratte nazionali: ecco quali e ... (ilgiornale)

Arriva il primonei trasporti del 2024. Mercoledì stop nazionale di 24dei mezzi pubblici come bus, tram e metro, proclamato dai sindacati di base: Cobas Lavoro Privato, Cub Trasporti, Usb, Adl, Sgb, ...Lodi 4, invece, è stato indetto per 'mancato riscontro alla richiesta di convocazione per il negoziato del rinnovo Ccnl Autoferrotranvieri Internavigatori 2024 - 2027'. Saranno comunque ...Mercoledì 24 gennaio è in programma uno sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico proclamato da Cobas Lavoro Privato, Adl, Sgb, Cub Trasporti, Associazioni lavoratori Cobas, Usb e Orsa.Arriva il primo sciopero nei trasporti del 2024. Mercoledì stop nazionale di 24 ore dei mezzi pubblici come bus, tram e metro, proclamato dai sindacati di base: Cobas Lavoro Privato, Cub Trasporti, Us ...