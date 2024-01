Sci alpino | l’Italia va veloce a Kitzbuehel | Brignone scivola e perde il pettorale rosso

Leggi su oasport

(Di lunedì 22 gennaio 2024) La tre giorni di gare trae Jasna ha portato in dote aldue podi, entrambi arrivati sulla mitica Streif. Una bella conferma da parte della squadra maschile di velocità, che continua in una stagione ampiamente positiva, con gli azzurri sempre tra i migliori ad ogni gara e su piste anche diverse tra loro. La doppia discesa diha ovviamente visto come assoluto protagonista il francese Cyprien Sarrazin, capace di realizzare una storica doppietta. La prima vittoria, però, è arrivata per soli cinque centesimi su un Florian Schieder che conferma il suo feeling speciale con la Streif. Secondo l’anno scorso, l’altoatesino si ripete nuovamente anche in questa stagione, facendo sognare per qualche minuto anche l’incredibile vittoria, con l’urlo di gioia rimasto poi strozzato un po’ in gola per colpa di Sarrazin. Il ...