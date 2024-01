Sci alpino | i precedenti dell’Italia a Schladming | Alberto Tomba l’unico a vincere in slalom sulla Planai

Leggi su oasport

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Non c’è il tempo di rifiatare un attimo che domani si parlerà già di una nuova giornata di gare per la Coppa del Mondo 2023-2024 di scimaschile. Dopo la favolosa settimana di Kitzbuehel si rimane in Austria, e si va aper due gare in notturnamitica. Oltre al classico, si raddoppia con una gara tecnica tra le porte larghe, dopo la doppietta super riuscita dell’anno scorso. Gli orari saranno sempre gli stessi: prima manche alle 17.45 e seconda alle 20.45. Laè una pista storica per il massimo circuito, e in generalenel passato ha ospitato diverse gare del Circo Bianco. L’Italia ha un discreto pedigree nella località della Stiria, e può vantare in tutto 13 piazzamenti sul podio: 3 vittorie, 4 secondi e sei terzi ...