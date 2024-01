Sci alpino | i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Schladming | 12 azzurri al via tra gigante e slalom

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Dopo un solo giorno di pausa, ladel2023-2024 di scimaschile riprenderà già domani con ildi Schladiming: sulla Planai si correrà anche mercoledì, quando sarà in programma uno. In entrambe le giornate si gareggerà in notturna, con prima manche alle 17.45 e seconda run alle 20.45. Il direttore tecnico, Massimo Carca, ha convocato dodiciper le due gare, ovvero Luca De Aliprandini, Giovanni Borsotti, Filippo Della Vite, Simon Talacci, Hannes Zingerle, Simon Maurberger, Stefano Gross, Tommaso Sala, Tobias Kastlunger, Corrado Barbera, Alex Vinatzer e Matteo Canins. Inl’Italia ha ottenuto aun solo podio, con il terzo posto di Leonardo David nel 1978, mentre nello ...

