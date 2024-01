Sci alpino | gigante e slalom in notturna a Schladming | 12 azzurri sulla Planai

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Tutto pronto per il doppio appuntamento infrasettimanale e indi. Martedì è in programma il(17.45 e 20.45), mentre il giorno dopo avrà luogo lo(17.45 e 20.45). Dodici gliconvocati dal dt Massimo Carca. Occhi puntati su Luca De Aliprandini, Giovanni Borsotti, Filippo Della Vite, Simon Talacci, Hannes Zingerle, Simon Maurberger, Stefano Gross, Tommaso Sala, Tobias Kastlunger, Corrado Barbera, Alex Vinatzer e Matteo Canins. Ancora ai box quindi Giuliano Razzoli. Si tratta del sestopista austriaca in Coppa del Mondo, con un solo podio tricolore fra le porte larghe: il terzo posto del compianto Leonardo David nel 1978. Edizione numero 30 invece per lo ...

Sulla pista austriaca sono in programma, sempre in notturna, un gigante e uno slalom ROMA - doppio appuntamento infrasettimanale e in notturna per ... (ilgiornaleditalia)

Il telemark , infatti, come le altre correnti parallele e alternative agli sport della neve più tradizionali, loe lonordico su tutti, è sempre stato di casa a Livigno, che ha ...Sulla pista austriaca sono in programma, sempre in notturna, un gigante e uno slalom ROMA - Doppio appuntamento infrasettimanale e in notturna per la Nazionale maschile di gigante e slalom sulla ...Sulla pista austriaca sono in programma, sempre in notturna, un gigante e uno slalom ROMA (ITALPRESS) - Doppio appuntamento infrasettimanale e in notturna per la Nazionale maschile di gigante e slalom ...Il Circo Rosa dello sci alpino approda a Cortina d’Ampezzo dal 26 al 28 gennaio 2024, in occasione dell’Audi Ski Fis World Cup per tre giornate dedicate alle discipline veloci, che promettono grandi ...