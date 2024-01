Sci alpino | dominio austriaco nel superG di Coppa Europa di Tarvisio | 6° Alliod primo degli azzurri

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Si chiude con un clamoroso pokerildi, valevole per ladi scimaschile 2023-2024. Il successo, infatti, è andato a Vincent Wieser che, sceso con il pettorale numero 21, ha regolato ben tre connazionali. Chiude al secondo posto Stefan Eichberger a soli 11 centesimi, quindi completa il podio Christoph Krenn a 13, mentre in quarta posizione si ferma Manuel Traninger a 23. Quinta posizione per il francese Sam Alphand a 54 centesimi, sesto il nostro Benjamin Jacquesa pari merito con lo statunitense Wiley Maple a 69 centesimi. Ottavi e noni altri due statunitensi, Jack Smith e Sam Morse distanti rispettivamente 75 e 80 centesimi, quindi completa la top10 il nostro Max Perathoner a 86 centesimi. Gli altri italiani. In 13a ...

