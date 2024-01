Sci alpino | calendario Coppa del Mondo Schladming 2024 | orari | tv | streaming Gigante e slalom infrasettimanali!

Leggi su oasport

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Dopo la lunga quattro giorni di gara a Kitzbuehel, ladelmaschile di sciresta in Austria con un doppio appuntamento infrasettimanale. Uno spettacolo assicurato in notturna a, dove sono in programma uned unoin notturna. Il grande favorito inè ovviamente Marco Odermatt, che ha mancato l’appuntamento con la vittoria sulla Streif e vorrà assolutamente rifarsi nella sua disciplina. Difficile pensare a chi può fermare il dominio dello svizzero, che ha vinto tutti i giganti finora disputati. In, invece, ci sarà come sempre una grande bagarre e una super lotta per la vittoria finale. Fari puntati soprattutto su Manuel Feller, che sogna di vincere per la quarta volta stagionale e soprattutto ...