Scarlet Witch | il suo destino verrà rivelato dalla serie Marvel Agatha | Diari di Darkhold?

Quindi, incrociamo le dita.' Alla domanda che le chiedeva accanto a quale personaggio le piacerebbe apparire, Cox ha risposto: 'La prima persona che mi viene in mente è WandaVision o. ...La serie Agatha: Darkhold diaries potrebbe portare al film di, ma quanto manca alla conclusione della produzione A tal proposito ha risposto ad alcune domande di The Hollywood Reporter proprio l'interprete di Agatha in Wandavision, Kathryn Hahn : ...Deadpool 3 has already been shaping up to make Wade Wilson’s MCU debut a wild ride for audiences with the likes of Hugh Jackman’s Wolverine and Jennifer Garner’s Elektra already set to appear. New set ...Elizabeth Olsen’s relationship with her fans from the Marvel Cinematic Universe goes a long way, with fans showering her with love even when her onscreen character Wanda Maximoff aka the Scarlet Witch ...