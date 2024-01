Scampia | sorpresi con la droga La Polizia di Stato arresta due uomini

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico Nella scorsa serata, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Bakù, hanno controllato un’auto con a bordo due soggetti trovando il conducente in possesso di 5 stecche di hashish del peso di circa 12,5 grammi e di 210 euro; inoltre, gli operatori hanno recuperato un involucro di plastica contenente 8 dosi di cocaina del peso di circa 12,5 grammi, di cui il passeggero si era appena disfatto. Per tali motivi, due napoletani di 23 e 51 anni con precedenti di, sono stati tratti in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Se ti va lascia un like su Facebook, seguici su X e Instagram L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.

