Sbiancante per fughe super potente | si prepara in casa in pochi minuti e con pochi centesimi!

Leggi su donnaup

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Con il tempo ledelle piastrelle e dei pavimenti tendono a scurirsi a causa dello sporco ed è chiaro che per farle tornare come prima bisogna pulirle nel modo giusto. Per pulirle solitamente si acquistano dei costosi prodotti chimici che a lungo andare possono portare dei problemi all’organismo e inoltre non sempre riescono a darti il risultato sperato. Per evitare di ottenere un lavoro di pulizia fatto male, ti consiglio di utilizzare una miscela magica utile a rendere letra le tue piastrelle e tra i tuoi pavimenti bianche come se fossero nuove. Per lo sporco ostinato dellecrema3 cucchiai di bicarbonato di sodio sapone giallo alga tagliato a metà Metti in un contenitore di plastica il sapone alga tagliato a metà, schiaccia per bene in modo da renderlo ...