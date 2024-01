Saverio Costanzo | “Papà se ne andò di casa molto presto | fu Maria De Filippi a farci riavvicinare”

"Papà ci lasciò subito. Con lui facevo lo snob. È stata Maria De Filippi a farci riavvicinare". A raccontarsi ad Aldo Cazzullo sulle pagine del Corriere della Sera è, regista di film e serie tv di successo, figlio di Maurizioe della giornalista Flaminia Raimondi. Nell'intervista parte dai ricordi familiari: "Papà non ha mai dormito con ...Ed ero anche un po' snob" archivio Image / Spettacolo / Maurizio/ foto Insidefoto/Image Il Corriere della Sera intervista, che ja dedicato il suo ultimo film, "Finalmente l'...A quasi un anno dalla morte di Maurizio Costanzo, il figlio Saverio racconta il suo rapporto con il padre. In un’intervista rilasciata ad Aldo Cazzullo per il Corriere della Sera, il regista e ...Per la prima volta, il regista racconta il suo rapporto con lo scomparso giornalista romano e ringrazia: «A Maria De Filippi devo molto».