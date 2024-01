Saverio Costanzo annuncia “Show” | il film sul padre Maurizio

Maurizio Costanzo (US Rai) Show . E’ questo il titolo scelto da Saverio Costanzo per il film dedicato alla vita del padre, Maurizio Costanzo , ... (davidemaggio)

Saverio Costanzo è tornato al cinema con Finalmente l’alba. E no, non è mai stato solo il figlio di Maurizio , giornalista di razza e conduttore ... (dilei)

Saverio Costanzo : «Amo Alba Rohrwacher e la sua campagna. Papà ci lasciò subito - Maria De Filippi ci ha fatto riavvicinare. Con Ferrante un sacco di mail»

Il figlio di Maurizio Costanzo parla per la prima volta del padre: «Con le mogli non dormiva, in segreto ha aiutato tanti». Un film su di lui? «Il ... (corriere)