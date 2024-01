Sarah Ferguson | l’ex moglie del principe Andrea “ha un tumore maligno alla pelle”

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Non si arresta la scia di problemi di salute che sta affliggendo la famiglia reale inglese., exdel, avrebbe un. A confermare la diagnosi di melanoma alcuni amici della madre dellesse Eugenie e Beatrice. Non più tardi della scorso giugno la “rossa Fergie” aveva parlato del suo cancro al seno che le era costato una mastectomia superata con coraggio e tanta volontà di aiutare le donne a fare prevenzione. Ora, mentre si trovava in clinica in Austria, a Altausee, per un intervento ricostruttivo a seguito della chirurgia della scorsa estate, i medici le avrebbero rimosso dei nei sospetti. La diagnosi seguita non avrebbe lasciato dubbi:della ...

