Sarah Ferguson ha un nuovo tumore | “Melanoma maligno | è uno shock | ma resto di buon umore”

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Nuovi motivi di apprensione si abbattono sulla famiglia reale inglese: a, ex moglie del principe Andrea e madre delle principesse Beatrice e Eugenia, è stato diagnosticato un, dunque un cancro alla pelle. La duchessa di York, 64 anni, è reduce da unal seno, curato sei mesi fa. La notizia è stata riferita da Sky News ed è stata confermata prima da un portavoce die poi dai lei stessa con un post su Instagram.: “Ho un cancro alla pelle, è la seconda diagnosi diin un anno” “Mi sono presa un po’ di tempo per me stessa, perché mi è stato diagnosticato un, una ...

E' tornata nel Regno Unito dopo qualche giorno di cure e un periodo di "riposo in Austria", duchessa di York, alle prese con la seconda diagnosi di cancro in sei mesi, come annunciato ieri da fonti vicine alla corte britannica. Nel vero senso della parola Non si vedeva in pubblico da più di vent'anni il diadema che la stessa regina Elisabetta donò a Sarah Ferguson per le nozze con il principe Andrea.