Sarah Ferguson ha un cancro alla pelle Quando avere un tumore non è uno stigma

(Di lunedì 22 gennaio 2024), l’ex moglie del Principe Andrea, madre delle principesse Beatrice e Eugenia, ha annunciato di aver ricevuto una diagnosi dimaligno della, scoperto durante il trattamento successivo alal seno. Dopo il susseguirsi di notizie sull’intervento chirurgico all’addome subito da Kate Middleton, principessa del Galles, e l’annuncio dell’interventoprostata per re Carlo III, anche la duchessa di York rende note le sue condizioni di salute. Della serie, anche chi ha il sangue blu si può ammalare, ma soprattutto ammetterlo, parlarne pubblicamente, potrebbe incentivare le persone comuni a curarsi o, ancora meglio, a fare prevenzione. La duchessa di York insieme al suo ex marito, il Principe AndreaL’annuncio del...

Dopo l'inaspettata notizia del ricovero di Kate Middleton , un altro inatteso problema di salute investe un membro della famiglia reale. Si tratta di(64 anni) alla quale è stato recentemente diagnosticano un cancro maligno alla pelle. Il melanoma è stato riscontrato dopo che diversi nei le erano stato rimossi a seguito di un ...Testimonianze 'vip' come quella della duchessa di Yorkoffrono informazioni necessarie alla prevenzione, fondamentale nonostante i progressi terapeutici'. Parlare 'in presenza di ...La duchessa di York, Sarah Ferguson, è tornata nel Regno Unito dopo una cura in Austria. È alle prese con la seconda diagnosi di tumore in 6 mesi ...La notizia del secondo tumore è invece arrivata nei giorni prima di Natale, ma secondo quanto riportato dal 'Sun', tabloid che per primo ha dato la notizia del male, Sarah avrebbe accolto la notizia c ...