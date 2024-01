Sarah Ferguson | ecco la lussuosissima clinica in cui ha trascorso le ultime settimane

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Nelleore un portavoce diha comunicato la terribile notizia: la duchessa ha un cancro alla pelle. La diagnosi arriva dopo quella di un altro cancro, al seno, diagnosticato quest’estate. Un duro colpo perche, però, ha deciso di combattere ancora una volta. In un post pubblicato sul suo profilo Instagram questa mattina, la duchessa ringrazia per i messaggi di vicinanza e fa sapere: “Naturalmente un’altra diagnosi di cancro è stata uno shock, ma sono di buon umore”. Nelle...

Non si arresta la scia di problemi di salute che sta affliggendo la famiglia reale inglese. Sarah Ferguson , ex moglie del principe Andrea , avrebbe ... (ilfattoquotidiano)

Non è un bel periodo per la famiglia reale inglese. Dopo le preoccupazioni intorno all'intervento chirurgico della principessa Kate (leggete qui) ... (milleunadonna)

"Un'altra diagnosi di cancro è stata uno shock". Lo ha scritto su Instagram, ringraziando anche il personale medico per il supporto che ha ricevuto. "Sono comunque di buonumore e grata per i tanti messaggi di amore e sostegno" aggiunge. "Mi sono presa un po' di ...La decisione della duchessa di York,, di parlare del melanoma che l'ha colpita pochi mesi dopo essere stata curata per un tumore al seno, è stata 'una scelta importante. Credo vada fatto un plauso alla duchessa, perché ...un grave problema di salute ha colpito Sarah Ferguson duchessa di York. L'ex moglie del principe Andrea è alle prese con la seconda diagnosi di cancro nel giro di sei mesi. Il 1992 fu l’anno della sua ...È tornata nel Regno Unito dopo qualche giorno di cure e un periodo di «riposo in Austria» Sarah Ferguson, duchessa di York, alle prese con la seconda diagnosi di cancro in sei mesi, come annunciato ...