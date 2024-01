Sarah Ferguson deve affrontare le cure per un tumore | come sta

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Ha unalla pelle Brutte notizia per la Royal Family. La duchessa di York,, ha infatti un cancro alla pelle. Le è stato diagnosticato sei mesi dopo essere stata curata per quello al seno. A renderlo noto Sky News: si tratta di un melanoma maligno, individuato dopo l’analisi di diversi nei. A parlare, poi, pure il suo portavoce. «Il suo dermatologo ha chiesto che diversi nei venissero rimossi e analizzati mentre la duchessa si sottoponeva a un intervento di chirurgia ricostruttiva dopo la mastectomia, e uno di questi è stato identificatocanceroso». Si tratta del secondodopo quello al seno e una diagnosi «così presto dopo il trattamento per il cancro al seno è stata angosciante, ma la duchessa rimane di buon umore», conclude il portavoce....

"Un'altra diagnosi di cancro è stata uno shock". Lo ha scritto su Instagram, ringraziando anche il personale medico per il supporto che ha ricevuto. "Sono comunque di buonumore e grata per i tanti messaggi di amore e sostegno" aggiunge.