Santa Maria CV | lavori di scavo in via Firenze e via Merano Talento | “Un vero scempio!”

(Di lunedì 22 gennaio 2024)Capua Vetere. “Nelle scorse settimane sono stati effettuati in viae viadeisulla rete elettrica, per conto di ENEL, mediante attività di. Il vigente Regolamento comunale per la rottura del suolo pubblico e l’uso del sottosuolo prevede che, ad ultimazione, la ditta incaricata esegui il ripristino provvisorio e definitivo del manto stradale interessato dall’intervento. Quello in foto sarebbe il ripristino provvisorio del manto stradale. A distanza di pochi giorni esso risultava già con evidenti segni di cedimento. Ciò costituisce anche un pericolo per quanti vi si trovino a percorrere la strada. Insomma, deinon eseguiti proprio a regola d’arte – ha dichiarato Danilo...