Sanremo | il Festival dei Sogni e le novità del 2024

Leggi su teleclubitalia

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Il 6 febbraio, presso il Grand Hotel Des Anglais di, prenderà il via la sesta edizione del “Master Professionista dello Spettacolo e dei Grandi Eventi“, un appuntamento che conferma ildella musica italiana come la cornice ideale per celebrare il sogno che si fa realtà. Il “dei” si arricchisce di L'articolo Teleclubitalia.