Sanremo 2024 | Rose Villain | «La canzone per il festival? Si sceglie da sola perché sai che arriverà a tutti» – L’intervista

Leggi su open.online

(Di lunedì 22 gennaio 2024) «Click Boom!» non è solo il titolo del brano con cuiparteciperà alla 74esima edizione deldi, «l’inizio del mio nuovo capitolo», come sostiene ai microfoni di Open, ma fa anche pensare a una sorta di sequenza di lancio: un razzo pronto a partire, diretto verso il cielo, quello della musica in questo caso, naturalmente. In realtà l’esplosione della quale si parla nel brano è, al contrario, piuttosto terrena, come il romanticismo che intende raccontare, una relazione i cui contorni sono presentati nudi e crudi, con gli alti e i bassi, i fuochi d’artificio e il grigiore. Insomma, quel corto circuito giornaliero, quel mostro a due facce dai lineamenti indefiniti che infesta le nostre relazioni e che chiamiamo “normalità”. Ma è anche vero che, ...