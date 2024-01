Sanremo 2024 | nuove indiscrezioni sugli ospiti

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Ci sarebbe anche un volto noto del calcio Iniziano a circolare nomi erelative a chi sarà ospite di. Per il momento Amadeus ha solo fatto sapere che difficilmente ce ne saranno di internazionali. Stando a quanto rivela TvBlog, intanto, ci sarebbe l’ipotesi di Francesco Totti. La Rai e l’ex capitano della Roma sarebbero in trattativa. Per l’ex calciatore e ora dirigente non sarebbe una prima volta: è salito sul palco dell’Ariston in occasione del Festival di2017 condotto da Carlo Conti e con Maria De Filippi. Totti presenzierebbe alla kermesse canora a pochi giorni dall’uscita del libro dell’ormai ex Ilary Blasi che dopo lo show Unica ha deciso anche di pubblicare l’autobiografia. Si attendono conferme e per il momento si tratta solo di rumors. In queste settimane prima del ...