SANREMO 2024 | MARCO SALVATI COMMENTA IL FESTIVAL PER BUBINOBLOG DOVE E QUANDO

Altre notizie su: The KolorsDopo il Festival di, The Kolors torneranno anche dal vivo con due appuntamenti ad aprile ... Il, dunque, per la band sarà anche l'anno del primo Forum: 'Ci stiamo lavorando tanto perché ...Non lasciarsi imbrigliare nell'etichetta "Italodisco", ma segnare «il gol con identità sonora». Il fatto che «da mesi giri la parola The Kolors, ci ...Simpatico siparietto in strada per Amadeus: durante le riprese del nuovo spot di Sanremo-in onda dal prossimo martedì 7 fino a sabato 11 febbraio - il conduttore è stato sorpreso dalla manifestazione ...