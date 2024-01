Sanremo 2024 | Amadeus e tutti i co-conduttori protagonisti del nuovo spot Video

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Mancano solo due settimane all’inizio della nuova edizione del Festival di, la quinta condotta in modo consecutivo da. Ad affiancare il presentatore e direttore artistico si alterneranno sul palco del Teatro Ariston Marco Mengoni, vincitrice dell’ultima edizione del festival, Lorella Cuccarini, Giorgia, Teresa Mannino e Fiorello, suo grande amico. Questa mattina, durante Viva Rai 2! è andato in onda ilche annuncia l’arrivo del Festival e per la prima accanto adhanno fatto la loro comparsa i cinque codella kermesse canora. Uno ad uno si sono seduti accanto ad un vecchio televisore sintonizzato sull’edizione del Festival di 1958, quando a cantare era Domenico Modugno, sulle note del celebre brano Nel blu dipinto di blu. Il primo a prendere ...

Sono stati i dominatori delle radio negli ultimi dodici mesi (Italodisco vi dice nulla?) e ora per i The Kolors i tempi sono maturi per il ritorno ... (funweek)

Sanremo 2024 è un appuntamento atteso dal pubblico italiano. Tanti gli artisti in gara e, in questa edizione, a salire sul palco dell’Ariston ci ... (ilcorrieredellacitta)

Al via sui canali Rai il primo spot su Sanremo 2024 con Amadeus e gli altri co-conduttori dell’attesa kermesse canora Sanremo 2024 sta per aprire i ... (361magazine)

Il venerdì tutti sulla pista con gli sci realizzati grazie alla collaborazione dalle studentesse che partecipano al progetto di alternanza scuola - lavoro del liceo delle Scienze Umane die ...MILANO - "Whirlpool è una multinazionale americana, con sede in Europa, in particolare in Italia. Sul fronte della sostenibilità stiamo facendo molto sia in termini generali che molto specifici. Da 50 ...Fatto sta che i Casinò italiani tornano a offrire posti di lavoro, attraverso selezioni pubbliche, ed è quello di Sanremo a inaugurare il 2024, attraverso ben due avvisi. L'ALLIEVO TECNICO SLOT - La ...Parlavano di una storia ormai in crisi, addirittura sull'orlo del divorzio. Qualcuno aveva persino spifferato che Chiara Ferragni e Fedez, per giorni spariti l'uno dai social ...