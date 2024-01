Sanremo 2024 | Amadeus è già da record | battuti Pippo Baudo e Mike Bongiorno

Per tutti i conduttori, 5 edizioni del Festival: ma il numero di serate è diverso Con ilAmadeus diventerà già il recordman delle conduzioni del festival . Per superare Pippo Baudo e Mike Bongiorno non dovrà attendere un eventuale sesto festival. Lo rivela Eddy Anselmi nella ...La salma sarà poi trasferita presso l'Ara Crematoria diHa da poco annunciato l’uscita del suo nuovo album e presto lo ascolteremo al “Festival di Sanremo”, Maninni è pronto a regalare al pubblico grandi emozioni con il brano in gara “Spettacolare“.L'attesa per il Festival di Sanremo 2024, in programma dal 6 al 10 febbraio, è sempre più crescente. Come consuetudine, l'attenzione si focalizza sui nomi dei grandi ospiti, sul look dei partecipanti ...