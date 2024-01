Sangiuliano stronca De Luca | “In Campania lo chiamano Wanda Osiris Pensi alla sanità” video

(Di lunedì 22 gennaio 2024) “Lo sa come loin“. Il ministro Gennarosul nascere il governatore dellaVincenzo De. Il quale ha sfornato tutta la sua acidità quando si è visto smascherato sui fondi del Pnrr e degli stanziamenti europei. Laha speso molte meno risorse di quelle che le sono state assegnate. Di qui l’intervento del ministro che ha bacchettato De, promettendo che da ora in poi non sarà più cosi. Apriti cielo. Denon ha risposto nel merito ma ha preferito la specialità della casa: la boutade e lo scherno.Così ha replicato al ministro definendolo “ministro della sottocultura che va facendo cerimonie”....

