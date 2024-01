Samsung Galaxy S24 Ultra vs iPhone 15 Pro Max | memoria e batteria

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Una delle sfide tech più avvincenti al momento è senz’altro quella relativa aS24vs15 Pro Max, i due top di gamma più blasonati nel segmento smartphone. C’è da dire che il colosso di Seul è solita impiegare chip diflash più veloci a bordo dei suoi dispositivi di fascia alta, motivo per il quale non ci ha sorpreso sapere che ilS24sia risultato più rapido in talune prove di lettura e scrittura sequenziale e casuale rispetto alla controparte dell’azienda californiana. IlS24integra memorie UFS, contro le NVMe dei device Apple. In alcuni test, il top di gamma del produttore asiatico è parso fino al 75% più veloce ...